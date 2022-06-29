Москва, 29 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Требования к территориальным сетевым организациям (ТСО) и оказываемым ими услугам должны быть максимально емкими, чтобы не допустить недобросовестных участников, которые зачастую ориентированы на краткосрочное извлечение прибыли. Как передает корреспондентИА REGNUM29 июня, об этом заявил замминистра энергетики РФЕвгений Грабчак в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по энергетике.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)

По его словам, в России идет консолидация электросетевого комплекса и поэтапно сокращается количество территориальных сетевых компаний. На сегодняшний день их 1680, отметил замминистра.

«По нашим данным, из 1680 ТСО только 19% имеют низкий уровень рисков нарушения работы, то есть обеспечены аварийным запасом в полном объеме, персоналом необходимым квалифицированным и осуществляют полномерную реновацию своих фондов, имеют возможность быстро и качественно оказывать соответствующие услуги по энергоснабжению конечных потребителей», — пояснил Грабчак.