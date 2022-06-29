Кудрово, Ленинградская область, , 10:56 — REGNUM Шведская компания с Ingka Centres (управляет торговыми центрами МЕГА, в которые входят магазины ИКЕА) обещает выполнить свои обязательства по финансированию строительства автотранспортной развязки в городе Кудрово Ленинградской области, где находится ТЦ «МЕГА-Дыбенко». Это связано с тем, что компания не собирается закрывать свои центры МЕГА в России, несмотря на закрытие магазинов ИКЕА и уход этого бренда с российского рынка.

ИКЕА Mette1977

«В настоящее время наша основная задача — это обеспечение функционирования торговых центров, а также предоставление хорошего покупательского опыта всем гостям МЕГА. Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства по существующим договорённостям с органами государственной власти и партнёрами», — заявили в пресс–службе компании изданию «Деловой Петербург».

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства развязки должен быть реализован в два этапа. В ходе первого этапа в Кудрово на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода, который обеспечит легкий проход к остановкам общественного транспорта, а также продление Центральной улицы до Мурманского шоссе.

Затем дорожники приступят к проведению реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА-Дыбенко», увеличив его пропускную способность. Сметная стоимость строительства развязки, по данным на 2021 год, составляла 5,6 млрд рублей. Протяженность развязки — около трех километров. Помимо средств областного бюджета в проекте участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА). Новая развязка значительно упростит въезд и выезд из Кудрово в сторону Петербурга и трассы «Кола».

По данным «ДП», общая стоимость развязки возросла до 7,1 млрд рублей. Как ожидалось, ИКЕА инвестирует в развязку 700 млн рублей. На проектные работы компания уже перевела 80 млн рублей. Оставшаяся сумма должна поступить уже при проведении самих строительных работ.

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В декабре 2021 года ГКУ «Ленавтодор» начало процедуру изъятия в государственную собственность 38 земельных участков и одного объекта недвижимости, необходимых для строительства нового выезда из города Кудрово на федеральную трассу «Кола».

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