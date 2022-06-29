Варшава, 29 июня 2022, 10:55 — REGNUM Польские власти решили бесплатно раздавать копии симулятора выживания This War of Mine. Об этом 29 июня сообщает портал GamesRadar.

Игра This War of Mine
Игра This War of Mine

Студенты и преподаватели теперь могут скачать копию игры на сайте правительства Польши. В июне 2020 года власти страны включили This War of Mine в список рекомендованных произведений, отметив, что возрастной рейтинг игры — 18+. Кроме самой игры на сайте выложены инструкции по установке, подробное описание This War of Mine и возможностей использования игры в образовании. Преподаватели также могут скачать план урока, который предлагает представлять студентам проект вместе со сборником рассказов Тадеуша Боровского (польский поэт и прозаик, выживший в концлагерях Освенцим и Дахау).

Для справки: This War of Mine представляет собой игру в жанре симулятора выживания, который предлагает геймерам выступить в роли мирных граждан, пытающихся выжить в городе, охваченном гражданской войной. Разработкой игры занималась компания 11 bit studios, релиз состоялся 14 ноября 2014 года.

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