Варшава, , 10:55 — REGNUM Польские власти решили бесплатно раздавать копии симулятора выживания This War of Mine. Об этом 29 июня сообщает портал GamesRadar.

Игра This War of Mine

Студенты и преподаватели теперь могут скачать копию игры на сайте правительства Польши. В июне 2020 года власти страны включили This War of Mine в список рекомендованных произведений, отметив, что возрастной рейтинг игры — 18+. Кроме самой игры на сайте выложены инструкции по установке, подробное описание This War of Mine и возможностей использования игры в образовании. Преподаватели также могут скачать план урока, который предлагает представлять студентам проект вместе со сборником рассказов Тадеуша Боровского (польский поэт и прозаик, выживший в концлагерях Освенцим и Дахау).

Для справки: This War of Mine представляет собой игру в жанре симулятора выживания, который предлагает геймерам выступить в роли мирных граждан, пытающихся выжить в городе, охваченном гражданской войной. Разработкой игры занималась компания 11 bit studios, релиз состоялся 14 ноября 2014 года.

