Ижевск, 29 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 402 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 167 486 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и два человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток не госпитализирован ни один человек, накануне в больницу попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 788 человек, 20 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, пять человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 26 жителей республики.