Калат, Афганистан, , 10:58 — REGNUM Пакистанскую рупию стали чаще использовать при расчётах в провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом сообщили «8 Собх» местные источники.

Пакистанские рупии nomi887

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использование иностранной валюты в повседневных операциях, однако на практике использование иностранной валюты, особенно пакистанской рупии, в провинции Забуль возросло как никогда ранее.

Источники сообщают, что большинство семей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жили в Пакистане. После возвращения в Забуль они рассчитываются рупиями.

Пришедшие к власти радикалы запретили использование иностранной валюты на внутренних рынках страны, но похоже, это был популистский ход.

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