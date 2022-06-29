Стокгольм, 29 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Независимая депутат Амине Какабаве теперь угрожает организовать вынесение вотума недоверия министру иностранных дел Швеции Анн Линде. Поводом послужило заключение соглашения с Турцией. Об этом она заявила 29 июня в интервью TV4.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Среди прочего соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией предусматривает отказ двух северных стран от поддержки РПК, курдских отрядов самообороны и движения Гюлена.

«Соединенные Штаты поддерживают эти группировки, и Швеция не одинока в этом. Никто не знает, что произошло. Я надеюсь, что другие политические партии вызовут Анн Линде в комитет по иностранным делам, иначе Анн Линде как министру иностранных дел нужно выносить вотум недоверия», — заявила Какабаве.

Для того, чтобы начать процедуру вынесения вотума недоверия министру или премьер-министру (то есть всему правительству), необходимо, чтобы инициативу поддержали 35 членов риксдага. Ни одна из парламентских партий Швеции не поддержала угрозы Какабаве.