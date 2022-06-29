Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приняли законопроект, который уточнил и расширил некоторые полномочия губернатора региона, одновременно приведя городское законодательство в соответствие с изменившимся федеральным. Депутаты проголосовали за принятие поправок 29 июня, на заключительном в этом году заседании Законодательного собрания Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Депутаты в третьем чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга. В частности, парламентарии решили не ограничивать возможность для одного лица занимать губернаторский пост более двух сроков подряд. Глава города получил полномочия по отстранению от должностей глав муниципальных образований и сохранил право изменять сферы работы вице-губернаторов.

При этом депутаты проголосовали за то, чтобы лишить Законодательное собрание, то есть самих себя, права согласования кандидатур вице-губернаторов перед их назначением на должности в Смольном, как это происходило на протяжении многих лет.

Напомним, что в ходе второго чтения было предложено 17 правок, однако из общего числа 12 были отклонены, к третьему чтению включили лишь четыре поправки от депутатов. За принятие законопроекта в целом проголосовали 45 парламентариев. Против выступили трое. Документ поступит на подпись губернатору города Александру Беглову.