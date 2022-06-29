Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM Американская киноакадемия, вручающая премию «Оскар», пригласила 397 новых участников. Об этом сообщило издание Variety.

Цитата из фильма «Боксбалет» Оргкомитет Суздальфеста

Членами академии могут стать певица Билли Айлиш, актрисы Аня Тейлор-Джой и Ариана ДеБос, актёр Джейми Дорнан и другие деятели культуры. В список также вошёл российский режиссёр Антон Дьяков, поставивший короткометражную анимации «БоксБалет».

Как отмечает издание, если 397 новых претендентов станут членами Американской киноакадемии, то их число возрастёт до 10 665 человек. А 9 665 будут иметь право голосовать за 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдёт 12 марта 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что короткометражный мультфильм «БоксБалет» Дьякова был номинирован на «Оскар» в 2022 году в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Однако его обошла испано-американская картина «Стеклоочиститель».

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