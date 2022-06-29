Калуга, , 12:27 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 1 июня 2022 года зарегистрировано 43 тыс. 166 человек, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом 29 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

От самозанятых к самоизолированным Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Самозанятое население — это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д. С 1 января 2019 года к данной категории отнесены лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Уплата страховых взносов для индивидуальных предпринимателей обязательна, даже если им не ведётся предпринимательская деятельность. Эта обязанность прекращается только после снятия с регистра учёта и официального закрытия индивидуального предприятия. При этом, для лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уплата страховых взносов добровольна.

Размер страховых взносов определяется и исчисляется самостоятельно с учетом минимального и максимального размера. Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса (за 2022 год — 34 445 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, установленного в соответствии с законодательством. За расчетный период 2022 год данная сумма составляет 293 356,80 рублей.

«Пенсионные права самозанятых граждан формируются по общеустановленным правилам, но уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование они за себя самостоятельно. Страховая пенсия назначается при соблюдении следующих условий: достижение пенсионного возраста, минимальные стаж и количество пенсионных коэффициентов. В 2022 году требуется не менее 13 лет стажа и 23,4 коэффициента. Количество коэффициентов для индивидуальных предпринимателей рассчитывается, исходя из уплаченных в ПФР страховых взносов. Если доход в год менее 300 тыс. рублей, то платится фиксированная сумма, ежегодно устанавливаемая положениями Налогового кодекса РФ. В 2022 году такая сумма равна 34 445 рублям. Если доход больше 300 тысяч, то с суммы, превышающей этот размер, уплачивается 1%. Уплачивать взносы можно, либо перечислив сразу всю сумму за год, либо частями. Оплата за весь период должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года», — отметила Светлана Сомова.

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