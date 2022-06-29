Калуга, 29 июня 2022, 12:27 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 1 июня 2022 года зарегистрировано 43 тыс. 166 человек, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом 29 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.
Самозанятое население — это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д. С 1 января 2019 года к данной категории отнесены лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Уплата страховых взносов для индивидуальных предпринимателей обязательна, даже если им не ведётся предпринимательская деятельность. Эта обязанность прекращается только после снятия с регистра учёта и официального закрытия индивидуального предприятия. При этом, для лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уплата страховых взносов добровольна.
Размер страховых взносов определяется и исчисляется самостоятельно с учетом минимального и максимального размера. Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса (за 2022 год — 34 445 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, установленного в соответствии с законодательством. За расчетный период 2022 год данная сумма составляет 293 356,80 рублей.
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