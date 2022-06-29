Стокгольм, 29 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Соглашение, достигнутое 28 июня на саммите НАТО в Мадриде, где Турция пообещала снять свое вето, является большим успехом как для Швеции, так и для Финляндии. Теперь самое большое препятствие для членства Швеции и Финляндии в НАТО устранено. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель шведского SVTМатс Кнутсон.

Финляндия и Швеция

«Для НАТО в целом членство Швеции и Финляндии в НАТО считается важным укреплением северного фланга. Балтийское море, по сути, станет внутренним озером НАТО, а стратегическое положение НАТО в этом регионе явно укрепится. Кроме того, это расширение НАТО является крупным политическим успехом НАТО в эскалации конфликта с Россией», — написал Кнутсон.

«Таким образом, вопрос заключается в том, следует ли рассматривать сегодняшнее решение Турции как триумф Швеции и Финляндии на переговорах, или вопрос действительно был решен крупными странами НАТО с Соединенными Штатами во главе. Неясно, какому давлению подверглась Турция и какие возможные уступки были сделаны Турции. Вопрос, который считается важным для Турции, — это ее давнее желание купить американские истребители. Сделка, которая была остановлена, поскольку Турция решила купить российскую систему ПВО», — заключил журналист.