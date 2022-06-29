Шахты, Ростовская область, 29 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан мужчина, сообщивший о ложном минировании рынка в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 29 июня.

ru.torange.biz Арест

В полицию поступило сообщение о том, что из-за словесного конфликта с сотрудником охраны рынка злоумышленник якобы хочет взорвать центральный городской рынок. В результате проверки опасных предметов не обнаружено.

Предполагаемым лжеминёром оказался 35-летний шахтинец, ранее судимый за угон. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он сознался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Решается вопрос об аресте злоумышленника.