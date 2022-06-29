Кишинёв, , 10:51 — REGNUM Финансовая помощь, обещанная Молдавии западными странами для укрепления армии, поможет увеличить военный бюджет республики в текущем году примерно вдвое. Об этом на телеканале TVR Moldova заявил госсекретарь минобороны страны Валериу Мижа.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В условиях, когда бюджет министерства обороны составляет около 50 миллионов долларов, внешняя помощь на 40 и 7 миллионов евро является существенной», — сказал представитель военного ведомства.

Он заявил, что советское вооружение, которое есть у Молдавии, подходит якобы только для стратегии прошлого века. Для современных задач планируется модернизировать защиту против танков и воздушных целей.

Мижа подчеркнул, что у Молдавии нет своей военной промышленности. По этой причине любое перевооружение будет зависеть от поставок со стороны.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам Альянса взамен того, что в республике осталось с советских времён.

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