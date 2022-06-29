Кишинёв, 29 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Финансовая помощь, обещанная Молдавии западными странами для укрепления армии, поможет увеличить военный бюджет республики в текущем году примерно вдвое. Об этом на телеканале TVR Moldova заявил госсекретарь минобороны страны Валериу Мижа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В условиях, когда бюджет министерства обороны составляет около 50 миллионов долларов, внешняя помощь на 40 и 7 миллионов евро является существенной», — сказал представитель военного ведомства.

Он заявил, что советское вооружение, которое есть у Молдавии, подходит якобы только для стратегии прошлого века. Для современных задач планируется модернизировать защиту против танков и воздушных целей.

Мижа подчеркнул, что у Молдавии нет своей военной промышленности. По этой причине любое перевооружение будет зависеть от поставок со стороны.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам Альянса взамен того, что в республике осталось с советских времён.