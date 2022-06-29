Таллин, 29 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум.

Депрессия

Каждый пятый житель Эстонии подвержен риску нервного расстройства, а четвертая часть населения Эстонии — заболеванию депрессией. Как сообщило эстонское гостелевидение ETV, это выяснилось в ходе исследования Института развития здоровья и Тартуского университета, в котором приняло участие 20 000 жителей страны.

Опрос выявил, что риск депрессивных состояний вырос на 28%, тревожных расстройств — на 20%.

«В первую очередь риску депрессии и тревожного расстройства были подвержены женщины, молодежь и люди с низким уровнем образования и невысокими доходами», — отметил старший научный сотрудник института Кенн Констабель.

Ученый отмечает, что справляться со стрессом опрошенным помогали навыки управления эмоциями, а также достаточное время сна.

70% из тех, кто чувствовал, что им нужна всесторонняя поддержка, предпочли все же справиться самостоятельно или подождать, пока проблемы исчезнут сами собой.

По словам Констабеля, опрошенные обращали внимание на недоступность специализированной помощи и долгое время ожидания. Многие также не знали, где искать помощь.

Для мониторинга психического здоровья жителей Эстонии и своевременной помощи подобные исследования планируется проводить каждые 4 — 5 лет.