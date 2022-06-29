Стокгольм, , 10:54 — REGNUM 28 июня министры иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции подписали историческое соглашение, которое позволит двум северным странам войти в НАТО. 29 июня журналисты шведского SVT решили детально проанализировать документ.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В общем и целом три страны подтвердили свою поддержку принципов и ценностей НАТО в отношении коллективной обороны. Особые условия касались следующего:

Как будущие страны НАТО, Финляндия и Швеция полностью поддерживают Турцию в отношении угроз национальной безопасности страны. Поэтому северные страны не будут оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Швеция и Финляндия также безоговорочно осуждают все террористические организации, совершающие нападения на Турцию, и проявляют солидарность со страной и семьями жертв.

Швеция и Финляндия подтверждают, что Рабочая партия Курдистана является запрещенной террористической организацией, и обязуются предотвращать деятельность РПК, других террористических организаций и ее ответвлений

Швеция подтверждает, что 1 июля вступит в силу новый, более жесткий закон о преступлениях, связанных с терроризмом, и что шведское правительство готовит дальнейшее ужесточение антитеррористического законодательства.

Турция, Финляндия и Швеция подтверждают, что между странами нет эмбарго на поставки оружия. Швеция меняет свои национальные правила в отношении оружейных поставок по отношению к другим странам НАТО. В будущем оборонный экспорт из Финляндии и Швеции придет в соответствие с принципом солидарности оборонного альянса и со статьей 3 Вашингтонского договора.

Страны также договорились о том, что Финляндия и Швеция «быстро и точно» ответят на запросы Турции о депортации подозреваемых в терроризме лиц, а также подробно изучат доказательства и разведывательные данные из Турции.