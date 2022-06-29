Москва, , 10:48 — REGNUM Обвиняемого в надругательстве над девочкой выдала Черногория России. Об этом 29 июня сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в город Москву», — сказала Волк.

По данным следствия, в 2020 году в Подмосковье обвиняемый Александр Кузин совершил преступление. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.

Подозреваемый скрылся от правосудия за границей, ему заочно было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

В октябре 2021 года Кузина по запросу подмосковного главка МВД объявили в международный розыск. Тогда же его задержали в Черногории.