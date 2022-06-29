Берлин, , 10:48 — REGNUM Заверения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что среди стран Группы семи (G7) царят единство и согласие, не столь однозначны, так как лидеры «Большей семёрки» не смогли достичь консенсуса по ряду вопросов. Такое мнение 29 июня высказал корреспондент газеты Die Welt Саша Ленарц после интервью главы немецкого правительства изданию.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Клятвенные заверения Шольца (в единстве и согласии между членами организации — ред.) не столь однозначны, как может показаться на первый взгляд», — отметил автор публикации.

Также он указал, что лидеры стран Группы семи не сумели достичь согласия по ряду вопросов и уточнил, что президент США Джо Байден сделал преждевременные заявления о введении запрета на импорт золота из России.

«Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС. Неизвестно, найдет ли эта идея отклик у большинства членов организации», — добавил Ленарц.

Кроме того, он добавил, что по предложению США о возможности введении предельных цен на нефть также не было достигнуто согласия и первую очередь его не принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Помимо того, обозреватель уточнил, что вежду Вашингтоном и Берлином имеются противоречия на тему отношений с Китаем.

«В то время как Вашингтон видит в Китае главного стратегического врага, Берлин просто называет своего наиболее важного торгового партнера «конкурентом», — пояснил Ленарц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на крупных автозаправочных станциях Болгарии резко выросла цена на дизельное топливо.