Москва, 29 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск, адресованный ООО «Система», которое занимается ремонтом и техобслуживанием транспортных средств и оборудования. Истцом выступили Минобороны России и заместитель военного прокурора Западного военного округа, выступающий в интересах Российской Федерации. Сумма иска, пока не принятого к производству, превышает 27 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министерство обороны РФ

Иск подан 28 июня 2022 года. Сумма требований — 27 637 467,83 рубля. Прочие подробности спора в материалах дела пока не раскрывались.

Компания-ответчик учреждена в 2014 году, прописан в Санкт-Петербурге. Судя по материалам из другого спора, ООО в 2016 году выступало исполнителем по госконтракту стоимостью 50 млн рублей и занималось сервисным обслуживанием, оперативным восстановлением ракетно-артиллерийского вооружения, содержащегося на арсеналах (базах хранения).