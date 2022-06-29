Уфа, 29 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 12-летний ребенок спас двух утопающих в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава администрации Гафурийского района республики Фанзиль Чингизов на своей странице в социальной сети.

Laction.com Утопающий

Он сообщил, что 25 июня на реке Усолка тонул ребёнок-второклассник, при этом поспешивший к сыну отец не смог сам вытащить мальчика из воды. И если бы не оказавшийся неподалёку 12-летний школьник, случилось бы непоправимое, подчеркнул Чингизов.

«Ни минуты не раздумывая, он бросился к утопающим и с помощью спасательного круга вытащил их из воды. Парень поступил как настоящий мужчина. И поступок этот неоценим. Спасибо ему за совершенный подвиг!» — сообщил глава района.

Он также поблагодарил родителей юного героя за то, что они вложили в воспитание сына такие важные качества, как смелость и мужество, благодаря чему удалось избежать трагедии.

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