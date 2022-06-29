Ульяновск, , 10:46 — REGNUM В Ульяновске начал курсировать новый автобусный маршрут, который связал посёлок Мостотряд с городом. Также планируется запуск маршрута из посёлка Индовое, сообщает администрация областного центра.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Первый рейс нового 72-го маршрута запущен в Ульяновске, его конечные остановки — «Мостотряд» и «Центробанк». Автобус проезжает по улицам Краснопролетарская, Железной Дивизии, Минаева, Гончарова, а также Заводскому проезду и Димитровградскому шоссе. На линии работают четыре автобуса, в резерве находится ещё один.

В администрации поясняют, что данный маршрут поможет решить проблему транспортной доступности посёлка Мостотряд.

«Очень ждали этот маршрут. Можно даже сказать, что с 87-го года. Раньше пешком ходили до Юбилейного, иногда через лес», — приводятся слова одна из первых пассажирок маршрута № 72.

В мэрии добавляют, что в ближайшее время также будут запущены рейсы из посёлка Индовое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области стартовал пилотный проект «Тревожная кнопка», в рамках которого электротранспорт начали оснащать экстренной связью. К осени тревожными кнопками планируется оснастить все подвижные составы.

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