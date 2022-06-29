Новая Усмань, Воронежская область, , 10:46 — REGNUM Купол обрушился у деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы постройки XIX века в селе Горенские Выселки Новоусманского района Воронежской области. Фотографии разместили пользователи социальных сетей.

Крест на солнце Www.rubtsovsk-eparhia.ru

Как сообщает РИА «Воронеж», произошло обрушение верхней части конструкции храма. Краеведы отмечают, что произошедшее, учитывая общее состояние здания, неожиданностью не стало.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Горенских Выселках была построена в 1886 году по образцу деревянных храмов Русского Севера — без единого гвоздя. В советские годы здание использовали в качестве зернохранилища. В 1990-х поднимался вопрос о реставрации здания, даже был организован сбор денег, однако тогда средств не хватило.