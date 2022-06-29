Под Воронежем у деревянной церкви обрушился купол
Новая Усмань, Воронежская область, 29 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Купол обрушился у деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы постройки XIX века в селе Горенские Выселки Новоусманского района Воронежской области. Фотографии разместили пользователи социальных сетей.
Как сообщает РИА «Воронеж», произошло обрушение верхней части конструкции храма. Краеведы отмечают, что произошедшее, учитывая общее состояние здания, неожиданностью не стало.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Горенских Выселках была построена в 1886 году по образцу деревянных храмов Русского Севера — без единого гвоздя. В советские годы здание использовали в качестве зернохранилища. В 1990-х поднимался вопрос о реставрации здания, даже был организован сбор денег, однако тогда средств не хватило.