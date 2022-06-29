Канберра, 29 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. 29 июня генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли опубликовал заявление с извинениями за свое появление в видеорекламе в поддержку одной из строительных фирм в Канберре. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Флаг Австралии

Дело в том, что ранее строительная фирма помогла отремонтировать дом генерал-губернатора, за что он поблагодарил в своем ролике.

«Это произошло в 2020 году, через год после того, как Дэвид Херли занял свой пост», — отметил в свою очередь политический репортер SkyNewsЭндрю Кленнелл.

В своем заявлении генерал-губернатор Австралии заверил общественность, что не получил никакой выгоды от опубликованного в сети видео, и попросил строительную компанию удалить ролик.