Сеул, , 10:47 — REGNUM В июне 2022 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 96,4 пункта, что на 6,2 пункта ниже, чем в мае текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что падение индекса связано с повышением мировых цен на нефть и продовольствие, ростом инфляции. Предполагается, что неопределённость внешних факторов и рост учётной ставки Банка Кореи в будущем могут оказать влияние на потребительские настроения.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.