Сковородинский р-н, , 10:53 — REGNUM В Сковородинском районе Амурской области 29 июня сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Временно приостановлено движение на участке между станциями Сгибеево и Большая Омутная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

В Карелии сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Повреждена опора контактной сети, нарушен габарит соседнего пути. Это стало причиной задержки пассажирского поезда Москва-Владивосток и двух пригородных поездов, курсирующих между станциями Сковородино и Ерофей Павлович.

Никто не пострадал. Последствия аварии устраняют восстановительные поезда под руководством оперативного штаба Забайкальской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Псковской области сошли с рельс вагоны грузового поезда. Был задержан пассажирский поезд, следующий из Пскова в Петрозаводск.