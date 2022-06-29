Канберра, 29 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Западной Австралии Ким Бизли 29 июня в эфире телеканалаSkyNewsрассказал, что он посоветует федеральному премьер-министру Австралии Энтони Альбанизу искать построения более дружественных отношений с Китаем.

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«Мегафон и громогласные заявления нужно убрать в сторону, и надо опираться на принципы», — отметил Бизли.

Губернатор также отметил, что Австралия «должна применить практику умелого политического управления в регионе».

«И я думаю, что они так и поступят», — надеется губернатор Западной Австралии.

Напомним, что ранее в мае новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз получил поздравления в связи со своей победой на выборах.