Париж, 29 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил установление «абсурдных» цен на электроэнергию, что сильно способствовало волне инфляции и принесло операторам «необоснованную сверхприбыль», сообщает Le Figaro.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Рост цен по всей Европе — это налог извне, который поступает через газ и электроэнергию, и деньги налогоплательщика не предназначены для компенсации налога извне, иначе это бесконечная система, которая разорит нас», — заявил глава французского государства.

В дополнение к щитам, введенным с осени 2021 года в отношении цен на энергоносители, с большими затратами для государственного бюджета, президент призвал «изменить правила работы рынка электроэнергии».

По словам президента, из-за этой системы стремительно растут цены на электроэнергию, которые больше не имеют ничего общего с затратами на производство, цены формируются за счёт газа, это абсурд, это означает, что у вас есть игроки, например, в сфере возобновляемых источников энергии, которые получают совершенно необоснованную сверхприбыль.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Национальной компании французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду призвал пассажиров надевать маску на вокзалах и в поездах из-за эпидемии коронавируса.