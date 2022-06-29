* талибах — запрещённая в России организация

Лондон, , 10:53 — REGNUM С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жизнь в Афганистане невообразимо изменилась, и страна превратилась в тюрьму для девушек и женщин. Об этом заявил министр иностранных дел британского Теневого кабинета Дэвид Лэмми, сообщает Ariana News.

Дэвид Лэмми Policy Exchange

С тех пор, как члены радикального движения взяли под свой контроль Афганистан, они приняли законы, которые систематически лишают женщин права на образование и работу и попирают их достоинство. Женщины под властью радикалов теряют надежду, считает Лэмми.

Вернувшись из Кабула, британский политик заявил, что в Афганистане не хватает еды, и что женщины, как и в большинстве охваченных войной регионов, несут самое тяжёлое бремя.

Член Лейбористской партии, который недавно побывал в Афганистане для оценки масштабов гуманитарного кризиса в удерживаемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стране, в своём отчёте подверг критике британское правительство. По его словам, действия правительства во время вывода британских войск из Афганистана были катастрофическими.

По словам Лэмми, британское правительство не смогло повлиять на стратегию США, а также не смогло эвакуировать многих из тех, кто поддерживал Великобританию.

Он подчёркивает, что высокопоставленные чиновники, в том числе премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании, были в отпуске во время падения Кабула.

По словам Лэмми, в результате сокращения иностранной помощи, которая обеспечивала большую часть бюджета предыдущего афганского правительства, а также из-за обширных санкций и замораживания активов Центрального банка Афганистана, афганская экономика в настоящее время полностью развалилась. Стране грозит гуманитарная катастрофа.

Дэвид Лэмми — первый высокопоставленный британский политик, посетивший Кабул после хаотичного бегства Запада из Афганистана в августе 2021 года.

Вернувшись из Кабула, он сказал, что афганцы теперь зависят от гуманитарной помощи, чтобы элементарно поесть, и что афганские мужчины и женщины ежедневно выстраиваются в очередь за пайками. Ряд афганских женщин продали своих детей, чтобы выжить.

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