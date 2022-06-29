Элиста, , 10:43 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили пять носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 29 июня.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На лечении в одном действующем инфекционном стационаре остаются восемь пациентов. Тяжёлобольных пациентов на лечении в госпитале нет.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 813 человек, выздоровели 50 829 пациентов. 843 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.