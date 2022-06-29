Канберра, , 10:56 — REGNUM Согласно данным о розничной торговле, опубликованным 29 июня Австралийским статистическим бюро (ABS), розничный товарооборот в стране в мае 2022 года вырос на 0,9%, достигнув очередного рекордного уровня. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

Рост в мае стал пятым подряд ежемесячным ростом розничного товарооборота в Австралии после роста на 0,9% в апреле 2022 года, 1,6% в марте 2022 года, 1,8% в феврале 2022 года и 1,6% в январе 2022 года.

«В мае наблюдался рост в пяти из шести отраслей розничной торговли, а расходы [домохозяйств] оставались устойчивыми», — говорится в пресс-релизе Бена Дорбера, директора ABS статистики по экономике.

Отмечается, что локомотивом роста расходов австралийцев стала ресторанная индустрия.

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