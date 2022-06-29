Остин, США, , 10:42 — REGNUM Президент США Джо Байден виноват в гибели более 50 мигрантов, чьи тела были обнаружены в фуре на одной из дорог в городе Сан-Антонио, штат Техас, об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт 28 июня на своей странице в Twitter.

Законодательное собрание Техаса Daniel Mayer

«Эти смерти на совести Байдена», — подчеркнул он.

«Они — результат его смертоносной политики открытых границ», — добавил Эббот. — Они показывают смертельные последствия его отказа соблюдать закон».

Другие видные республиканцы также возложили ответственность за трагедию на иммиграционную политику Байдена, а сенатор от Техаса Тед Круз задался вопросом в своем Twitter, «сколько еще людей должно умереть, прежде чем демократам не перестанет наплевать?»