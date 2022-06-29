Минусинск, Красноярский край, , 10:41 — REGNUM Росгвардейцы в Красноярском крае помогли трёхлетнему ребёнку вернуться домой. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Сотрудники ОВО Минусинск Пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю

Инцидент произошёл в городе Минусинске. Трёхлетний мальчик самостоятельно вышел на улицу и не смог найти обратную дорогу. Его нашли и вернули матери сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Стражи порядка получили информацию о пропаже ребёнка вечером 28 июня. По оперативным данным, мальчик 2019 года находился в гостях с матерью. В какой-то момент он незаметно вышел за ограду дома и пропал.

Через 15 минут росгвардейцы — прапорщик полиции Александр Ануфриев и сержант полиции Александр Сазонов — заметили малыша на примыкающей к месту пропажи территории. На патрульном автомобиле его привезли взволнованной матери.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах нашли потерявшуюся шестилетнюю девочку.

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