Кишинёв, , 10:41 — REGNUM Укрепление молдавской армии, объявленное представителями руководства страны, заключается не в наращивании вооружения, а в модернизации вооружённых сил. Об этом на телеканале TVR Moldova заявил госсекретарь Минобороны страны Валериу Мижа.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

По его словам, в 2018 году был принят план по обеспечению армией защиты против танков и воздушных целей.

«Речь идёт об улучшении этого типа оборудования, чтобы национальная армия была мобильной, быстрой, более защищенной, в том числе по индивидуальной экипировке, и иметь огневую силу в случае обороны», — сказал Мижа.

Он подчеркнул, что модернизировать планируется не наступательное, а оборонительное вооружение.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду и другие официальные лица Молдавии неоднократно заявляли, что Кишинёв не отказывается от планов присоединить ПМР. Они подчеркивают, что намерены добиваться этого мирным путём, но при этом Молдавия взяла курс на укрепление армии. Поставлять оружие республики пообещали в НАТО.

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