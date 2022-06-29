Канберра, 29 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Налоги на электромобили в Австралии будут снижены со следующего месяца. Это станет частью плана пришедших на парламентских выборах к власти лейбористов по борьбе с изменением климата. Об этом 29 июня сообщил телеканал Nine News.

Зарядка электромобиля

Крис Боуэн, министр по вопросам изменения климата и энергетики, заявил в Национальном пресс-клубе, что налоговые изменения начнут внедряться уже всего через несколько дней.

«Мы обещали снизить тарифы и отменить дополнительные сборы на доступные электромобили с 1 июля, и именно это мы и сделаем … Понятно, что парламент не соберется до конца июля, поэтому мы попросим налоговую инспекцию принять меры, чтобы обеспечить реализацию программы задним числом с 1 июля», — сказал он.

Боуэн также заявил, что Австралия официально установит целевой показатель по сокращению выбросов на 43% к 2030 году. К 2050 году уровень выбросов на континенте будет равен нулю.