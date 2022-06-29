Владивосток, 29 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Строительство новой врачебной амбулатории началось в селе Верхний Перевал Пожарского района. Здесь будут получать медицинскую помощь более тысячи местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Https://www.ryazangov.ru/ Приём у врача в ФАПе

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Амбулаторию строят по федеральной программе модернизации первичного звена, выделено 33,5 млн рублей. Завершат стройку в конце 2022 года.

«Врачебная амбулатория села будет соответствовать всем санитарным нормам и правилам, рассчитана на 22 посещения в смену. Предусмотрены кабинеты приема врача-терапевта, фельдшера, акушера, процедурный и прививочный кабинеты», — пояснила главный врач Пожарской центральной райбольницы Нина Коробко.

Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Приморье будет возведено 28 новых медицинских учреждений до 2025 года. За прошлый год в крае построили восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. В этом году начнется возведение еще 13 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Лобагай Усть-Удинского района возвели новый ФАП.