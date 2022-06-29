Элиста, , 10:39 — REGNUM Аэропорт Элисты, который вошёл в число 11 временно закрытых с 24 февраля воздушных гаваней России, получит субсидию в размере 10,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно протоколу подведения итогов на предоставление субсидии, из резервного фонда правительства России воздушной гавани Калмыкии перечислят 10 млн 138 тыс. 718 рублей. Средства предназначены на оплату труда сотрудников и другие нужды, возникшие в связи с вынужденным простоем аэропорта.

Выплаты субсидий будут осуществлены в июле 2022 года.