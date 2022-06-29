Элиста, 29 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Аэропорт Элисты, который вошёл в число 11 временно закрытых с 24 февраля воздушных гаваней России, получит субсидию в размере 10,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Согласно протоколу подведения итогов на предоставление субсидии, из резервного фонда правительства России воздушной гавани Калмыкии перечислят 10 млн 138 тыс. 718 рублей. Средства предназначены на оплату труда сотрудников и другие нужды, возникшие в связи с вынужденным простоем аэропорта.

Выплаты субсидий будут осуществлены в июле 2022 года.