Волгоград, 29 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали местных жителей, которые подозреваются в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщили 29 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье «организация экстремистского сообщества».