Канберра, , 10:43 — REGNUM Министерство обороны Украины опубликовало видео, в котором поблагодарило Австралию за поставки военной техники. Об этом 29 июня сообщил телеканал Nine News.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В то же время австралийские журналисты пишут, что в ролике был виден режиссер Рассел Кроу, который на самом деле из Новой Зеландии.

«Австралия стала крупным поставщиком военной помощи Украине, не входящим в НАТО», — говорится в сообщении минобороны Украины.

В военном ведомстве Украины также отметили, что несмотря на то, что Австралия находится так далеко от европейского континента, именно это страна проявила твердую решимость передать Киеву огромное количество военной техники.