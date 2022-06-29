Волгоград, , 10:47 — REGNUM В подготовке к захвату власти с применением оружия подозревают нескольких жителей Волгоградской области.

Спецоперация ФСБ ЦОС ФСБ России

Сотрудники регионального УФСБ задержали членов экстремистской организации. По данным оперативников, подозреваемые обсуждали на своих собраниях «вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры».

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает 29 июня РИА Новости.