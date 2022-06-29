Сидней, Австралия, 29 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Профсоюз работников транспорта принял решение продолжить массовый забастовки своих членов в Сиднее. Они будут продолжаться до тех пор, пока правительство Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) не предоставит письменное подтверждение своего обязательства удовлетворить все требования железнодорожников. Об этом 29 июня сообщил телеканал Nine News.

Сидней

Министр транспорта Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт ранее объявил, что правительство выполнит одно из требований профсоюза по повышению безопасности нового парка поездов, поскольку он не хочет повторения крупных забастовок.

Однако секретарь Союза железнодорожников, водителей трамваев и автобусов Алекс Клаассенс заявил, что забастовки продолжатся несмотря на то, что правительство уступило по одному из требований.

Забастовка работников транспорта продлится до 1 июля включительно.