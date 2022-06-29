София, , 10:35 — REGNUM На крупных автозаправочных станциях Болгарии резко выросла цена на дизельное топливо. Об этом 29 июня сообщает БТВ.

Заправка топливом

По свидетельствам очевидцев, в настоящее время на некоторых АЗС дизельное топливо продается по цене 4 лева ($2,2) за литр, в то время как еще 28 июня указанное горючее стоило не более 3,7 левов ($1,8).

При этом представители государственной Контрольной комиссии Болгарии в сфере ценообразования отказываются от каких-либо комментариев на данную тему.

Ранее представители болгарского минэкономики заявляли, что подобные ценовые колебания связаны с соответствующими изменениями на мировом рынке энергоносителей.