Уфа, 29 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. 17-летнего подростка, который помог задержать подозреваемого в грабеже, наградили в Уфе. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

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Сообщается, что сотрудники полиции региона и члены общественного совета при МВД Башкирии вручили благодарственное письмо и ценный подарок подростку за неравнодушие к справедливости и активную гражданскую позицию.

По версии следствия, подозреваемый подошел к 50-летнему жителю Уфы, который стоял рядом с торговым центром на проспекте Октября и через наушники слушал музыку. В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела выхватил телефон местного жителя и попытался скрыться, но ему помешал, находящийся неподалеку 17-летний школьник.

«Парень начал преследовать преступника, очевидцы в это время позвонили в полицию. Благодаря бдительности молодого уфимца грабитель был задержан. Им оказался 32-летний житель Уфимского района», — сообщает пресс-служба.

По факту было возбуждено уголовное дело.