Канберра, , 12:03 — REGNUM Руководство KFC в Австралии поднимет цены на все меню в третий раз в текущем году, поскольку гигант фастфуда борется с ростом инфляции и ростом стоимости ингредиентов. Об этом 29 июня сообщил телеканал Nine News.

Продукция KFC (сс) rob_rob2001

Дрю Омэлли, исполнительный директор компании Collins Foods, которая управляет 261 торговой точкой KFC в Австралии, также сообщил, что переход на использование капусты вместо салата в гамбургерах и роллах, вероятно, будет осуществлен в августе. По его словам, переход на капусту в гамбургерах был вызван масштабными наводнениями в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе ранее в этом году, что привело к острой нехватке салата и непомерному росту цен.

Согласно данным журнала Australian Financial Review, KFC поднимет цены в своих ресторанах на 1−2% после более раннего повышения в январе и июне.

Ранее на этой неделе федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс предупредил, что к концу года инфляция на континенте достигнет 7%.