Пекин, , 10:33 — REGNUM Китаянка, известная под псевдонимом Чжэмао, написала в китайской версии «Википедии» 206 выдуманных статей о российской истории. Об этом сообщило издание Sixth Tone.

Википедия Chitai-gorod.ru

Первым на статьи Чжэмао обратил внимание писатель-фантаст Ифань — он заметил, что некоторые статьи «Википедии» на русском языке короче, чем их китайская версия, или даже вообще отсутствуют. «Персонажи, которых нет в англо-русской Вики, появляются в Китайской Вики, и эти персонажи перемешаны с реальными историческими личностями, чтобы не отличить настоящего от подделки», — рассказал Ифань на платформе Zhihu.

Сервис «Википедия» решил провести внутреннее расследование и выяснил, что китаянка с помощью четырёх аккаунтов фальсифицировала историю династии Цин и историю России, начиная с 2010 года. Она известна под псевдонимом Чжэмао — некоторые пользователи также называют её «Борхес из Китая». Как отмечает издание, она придумывала «детально проработанные военные и экономические истории» и вплетала их в реальные события, используя «достаточно скучный язык» повествования, чтобы органично вписать их в текст.

В удалённом фейковом профиле Чжэмао было указано, что она является дочерью дипломата, работавшего в РФ, а также имеет ученую степень по истории России. Согласно описанию, впоследствии она якобы стала гражданкой РФ, выйдя замуж за русского.

Добавим, что после расследования платформы Чжэмао опубликовала письмо с извинениями в своей английской учетной записи «Википедии», объяснив, что её мотивацией было изучение истории. Она также рассказала, что на самом деле является домохозяйкой, работающей полный рабочий день, и имеет только среднее образование.

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