Иркутск, 29 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 29 июня известило о задержании вероятных похитителей с поличным: мужчины в спецодежде при помощи монтировки проникли к подземным коммуникациям и украли кабель, оставив без интернета несколько многоквартирных домов.

Republica Кабели

Инцидент случился несколько дней назад. В дежурную часть отдела полиции №6 Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от представителя одной из фирм интернет-провайдера о краже проводного оборудования. Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна организация по предоставлению интернет услуг. В каждом случае, произошедшем в разных районах областного центра, без интернет-связи на несколько часов оставались многоквартирные дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики с поличным задержали подозреваемых. Ими оказались четверо иркутян в возрасте от 30 до 36 лет. Как выяснили полицейские, под видом дорожных рабочих злоумышленники проникали в подземные люки городских коммуникаций, спиливали интернет- и телефонные кабели, похищали их, а затем сбывали их через скупки приема металла. Оперативниками установлено, что подозреваемые причастны еще к четырем подобным эпизодам, совершенным на территории Иркутска.

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Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, с мая по июль 2021 г. двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, посредством наёмных рабочих, не осведомленных о преступном характере действий последних, извлекли каменный уголь марки «Д» на нелицензируемом земельном участке, расположенном в г. Черемхово.

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