Москва, 29 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В начале торгов на Московской бирже 29 июня курс американского доллара упал ниже 51 рубля, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

На старте нового дня доллар продолжил падение по отношению к рублю. Стоимость одного доллара в ходе торгов упала ниже 51 рубля.

Накануне торги на Мосбирже определили стоимость доллара в размере 51 рубля 80 копеек.

Центробанк установил курс на 29 июня на уровне 52,97 рубля за доллар.