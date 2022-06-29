Кабул, , 10:40 — REGNUM Пользователи социальных сетей запустили кампанию по сбору средств для поддержки перемещённых лиц «Балхабской войны» в Афганистане. Около 1500 семей нашли убежище в провинции Бамиан, сообщает Afintl со ссылкой на местные источники.

Афганские дети в лагере беженцев Hashoo Foundation USA

В результате недавних столкновений в уезде Балхаб около 1500 семей нашли убежище в уезде Якавланг города Бамиан и сейчас находятся в тяжёлом положении.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление в Балхабе, некоторые местные жители покинули свои дома, опасаясь войны. Некоторые семьи бежали в горы, а некоторые — в соседние уезды и провинции.

Местные источники в Бамиане говорят, что беженцы из Балхаба сейчас живут без крова, воды и пищи. Пользователи социальных сетей запустили кампанию по сбору средств для помощи лицам, перемещённым в результате войны. Они заявили, что беженцам из Балхаба нужна еда, лекарства и кров.

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили тысячи солдат в уезд Балхаб провинции Сарипуль, чтобы подавить мятеж маулави Мехди, единственного хазарейского командира радикального движения. После трёх дней боев официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что уезд взят под контроль, а боевые действия прекратились.

Однако ряд правозащитных организаций выразили обеспокоенность из-за возможных убийств мирных жителей радикалами в уезде Балхаб.

Когда начались столкновения, появились сообщения об убийствах мирных жителей. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что никто не подвергался «репрессиям», и что «пропаганда о жертвах среди гражданского населения в Балхабе не соответствует действительности».

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что в Балхабе «люди живут в мире и безопасности».

Amnesty International выразила глубокую обеспокоенность казнями без суда и жертвами среди гражданского населения в Балхабе.

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