Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Субсидию в размере около 297 млн рублей получит международный аэропорт Ростова-на-Дону за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Аэропорт «Платов» опустел Пресс-служба международного аэропорта «Платов»

«Платов» вошёл в число 11 воздушных гаваней России, чья работа была временно приостановлена в связи с началом проведения специальной военной операции по защите Донбасса. 296 млн 996 тыс. 554 рубля будет направлено «на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полётов, в первую очередь, на оплату труда персонала».

ИА REGNUM сообщало, что воздушная гавань Ростова-на-Дону не возобновит свою работу ещё в течение недели. Как сообщает Росавиация, «Платов» будет закрыт до 6 июля 2022 года 03:45 по московскому времени.

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