Ульяновск, 29 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Старокулаткинском районе Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело о покушении на убийство. Орудием преступления стала кочерга, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний мужчина. По версии правоохранителей, вечером 24 мая 2022 года в Старокулаткинском районе обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс своему знакомому несколько ударов кочергой по голове и другим частям тела.

Потерпевший был госпитализирован: его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области расследуется уголовное дело по факту смерти местного жителя, который, как полагает следствие, стал жертвой преступления в 2017 году. По версии правоохранителей, его забили до смерти и закопали возле кладбища.

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